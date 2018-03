Cartas Como de costume, a RedeTV! tirou do ar Barrados no Baile sem prévio aviso. Enquanto isso, a emissora mantém o programa da Sonia Abrão no ar. Paulo Sérgio dos Santos pss35sp@ig.com.br Não é a troca de apresentadores que vai melhorar o Roda Viva. O programa, há muito tempo, é gravado, editado e "bem comportado". Não bastasse a perda do calor que caracteriza programas ao vivo, os assuntos, em sua maioria, têm sido pouco interessantes. O formato atual não faz jus à história do programa. Luciano Harary lharary@hotmail.com É impossível ver Caminho das Índias e não se encantar pelos figurinos do núcleo indiano, pois eles esbanjam brilho e beleza. Marcos da Rocha Santos Dumont, MG Entendo que em novela o tempo passa de forma diferente, mas não aguento ver Alexandre Borges, Letícia Sabatella e Humberto Martins com o mesmo figurino por cinco dias seguidos. Anoitece e amanhece em Caminho das Índias, e os três estão com as mesmas roupas. Até os dalits trocam mais de roupa do que eles. Dalila Village Campos São Paulo, SP