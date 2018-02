Cartas Pergunta que não quer calar: onde foi parar a "insignificante" quantia de 22 milhões de dólares que Donatella, em A Favorita, tinha em uma conta no exterior??? Katia Straus katia_strauss@hotmail.com Fiquei indignada com a Globo, em relação à exibição do último capítulo de Maysa. A mudança de horário me deixou revoltada, já que estava habituada a assistir depois da novela A Favorita. Acho que a Globo deveria ter mais consideração para com seus telespectadores, ao invés de dar muita importância à esse BBB9!. Maria Fernanda Migliorini Jaú, SP Queremos louvar a coragem de João Emmanuel Carneiro, autor de A Favorita, pela abordagem do tema do abuso sexual contra crianças e adolescentes que a todos surpreendeu no último capítulo. Ninguém esperava a revelação do abuso sexual de que era vítima a personagem Mariana, a filha adolescente, que, de repente, aparece grávida na novela, mas não confessa que o próprio Léo, seu pai, é que é pai de seu bebê . Chocante! Mas, joga luz a esta triste realidade. Itamar Gonçalves, coordenador da Childhood Brasil wcf@wcf.org.br