Cartas . O SBT marcou um grande gol com a reprise de Pantanal e tem tudo para repetir o êxito com a exibição de Ana Raio e Zé Trovão. Marcos da Rocha, Santos Dumont, MG Foi difícil conter a ansiedade durante 1 ano, mas a joia da coroa da TV brasileira está de volta. Durante as próximas semanas, teremos a única oportunidade aumentar a nossa cultura e desenvolvermos a nossa inteligência com pérola do BBB9. Guto Pacheco daniguto@uol.com.br Na novela A Favorita, a adúltera Dedina foi castigada com a morte. Estamos voltando no tempo? Absolutamente, não ! Este sempre foi o tempo "moral" de todas as novelas na TV: sugar ao máximo a sensualidade das personagens femininas e depois fazer um acerto de contas com o lado hipócrita da sociedade. Wilson Gordon Parker wgparker@oi.com.br Finalmente a Globo acertou no horário da minissérie Maysa e percebeu que assistir novela perto da meia-noite é para poucos. Parabéns a Jayme Monjardim pelas filmagens e pela semelhança da atriz que interpreta Maysa. Izabel Avallone, izabelavallone@yahoo.com.br