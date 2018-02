Cartas A Favorita não é só Patricia Pillar. É também Milton Gonçalves, Mariana Ximenes, Ary Fontoura, Emanuele Araujo, e mais um time de 1.ª linha. Outros que se acham "super-starts", fazendo bocas e rostos, ficaram observando a banda passar. Alberto Juan Martinez albertojuanfotografo@hotmail.com Quase não acreditei ao ver o que estava passando na TV Globo, ontem às dez da noite, antevéspera do ano novo. Na maior naturalidade, a TV de maior audiência do País colocou no ar um especial chamado Aline, onde um jovem trio composto por uma moça atraente e dois rapazes vivem uma relação amorosa a três sob o mesmo teto, um verdadeiro ménage à trois, em horário nobre, quando ainda muitas crianças e adolescentes estão na sala, especialmente nesta época de férias e final de ano. Não teve relação explícita, mas com certeza as crianças e adolescentes que assistiram ao programa deveriam estar imaginando como seria a relação sexual destes dois rapazes com a moça. O que será de nossa sociedade se as mentes dos nossos jovens continuarem sendo alimentadas com este tipo de lixo? Luiz Fernando Cavalcanti Itapema/SC