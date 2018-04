Cartas Parabéns, Rede Globo! Enquanto os atletas brasileiros ganhavam suas medalhas, vocês transmitiam ao povo brasileiro as (sensacionais!!!) novelas das seis, das sete, das oito.... Isso é Brasil!!! Clovis Andrade clovisshow@yahoo.com Que lástima a transmissão do Pan na Record. A emissora que tanto alardeou que iria arrasar na cobertura da competição, na verdade abriu pouco espaço para o evento e preferiu exibir desenhos velhos do que modalidades interessantes do Pan e com chance de medalha. Até a Globo, que não costuma mexer nas novelas, deu muito mais espaço ao assunto. Yuri Guimarães yuoir34@hotmail.com A Band foi muito bem no Pan. Transmitindo na íntegra as principais disputas e dando cobertura às modalidades menos conhecidas, a emissora pareceu voltar no tempo e retomar a fama de canal do esporte. Joaquim Felício Alcantara jocafeliz@bol.com.br O melhor do Pan não foram as medalhas, muito menos as transmissões da TV. A estrela da competição foi a comemoração escolhida por atletas e torcida: a Dança do Siri, do Pânico na TV!. Globo e cia. tiveram de engolir a brincadeira, que se repetia a cada flash. André Niapolis andrenia@hotmail.com