Cartas Quero aprender como foi feita a mágica com o celular do Zé Bob em A Favorita. A Flora não tinha roubado o aparelho? Então, como foi que ele apareceu no bolso do jornalista?Tudo bem que a Globo é a poderosa, mas daí a ser o David Copperfield, já é demais. Neusa Abbud Gubeissi neusacarmen@yahoo.com.br Quando penso que a TV brasileira já atingiu o fundo poço, vem uma atração e me prova que ainda há mais o que cavar. Eu me refiro ao programa de Sônia Abrão e ao espaço concedido - e reprisado - a um tal de ex-marido de Suzana Vieira e sua ex ou atual amante. Não sou fã da atriz, pelo contrário, acho ela pretensiosa demais. No entanto, não consigo entender o que um programa ganha espezinhando em cima de uma mulher famosa traída? Audiência? Creio que nem isso.Qual é o limite da humilhação? Irene Mello irenemello23@hotmail.com Silvio Santos parece ter descoberto sua nova mina de ouro. Maísa é o nome da pequena em que o apresentador agora resolveu apostar, e depositar toda a sua confiança. Divertido demais, só resta saber até quando, pois Maísa vai crescer. Sua pinta de garota prodígio deve sumir, e sua graça, com isso, também. O que será então da nova pupila do patrão? Geraldo Gonçalves São Paulo, SP