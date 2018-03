Cartas Venho aqui registrar protesto sobre como foi tratada a obra-prima O Conformista, de Bertolucci, em lançamento DVD. Sabia da edição especial da Paramount e desejava adquiri-la. Qual a surpresa ao constatar que a fotografia criada por Storaro ficou poluída com legendas em inglês? O absurdo maior é que não se tratam de legendas, mas do roteiro transcrito, com coisas do tipo "porta abrindo". Acrescentando a isso, as legendas em português, em alta velocidade. A poluição visual é imensa, sendo imprescindível que a produtora vá além do mero faturamento, pense num relançamento e até de um recall. Walter de Queiroz Guerreiro Museu Fritz Alt Empolgado no ambiente cultural do Manhattan Connection (GNT), Pedro Bial justificou no ar sua ausência na posse de Barack Obama: "Eu não vou, queria ir para a posse, mas eu vou estar confinado no Big Brother Brasil fazendo um programa erudito, de alta...pra... só pra um público mais seleto...'', disse ele. Sergio S. de Oliveira Monte Santo de Minas, MG Até que enfim o projeto de vilão Dodi, como diz o colunista Mario Viana, começa a mostrar a que veio em A Favorita. A perseguição dele à Flora (Patrícia Pillar) tem rendido bons momentos na novela, que sofre com a falta de humor. Josimar Campos São Paulo, SP