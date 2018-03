Cartas Fico cada vez mais admirada ao assistir ao Fantástico e ouvir o Cid Moreira. Ele, que tinha uma voz ao mesmo tempo doce e forte, faz agora o papel daqueles apresentadores de circo de última categoria. Cid, se não tem coisa melhor para fazer, por favor , não faça um papel ridículo. Deixe-nos com a lembrança daquele grande apresentador de noticiário. Neusa Abbud neusacarmen@yahoo.com.br Falta criatividade e sobra ingenuidade em A Favorita. Flora consegue estar em todos os lugares onde vai acontecer algo importante.Todo mundo consegue entrar na casa de Dodi. Donatela dá o DVD que vai salvar sua vida para um velho doente, quando poderia ter entregue para Zé Bob ou à polícia. Aliás, falando em polícia, eles estão fazendo papel de bobos nesse folhetim. Tem mais lógica a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Ricarte Sandoval ricartesandoval@terra.com.br A pergunta é: Onde a Band vai colocar Adriane Galisteu e Daniella Cicarelli? Não tenho nada contra as duas, pelo contrário, mas acredito que, de alguma forma, elas tenham o mesmo perfil de apresentadora. A impressão que eu tenho é que essa emissora contrata sem saber o que fazer com o artista. Giovanna Campinello São Paulo, SP