Cartas Depois de impor os filmes dublados (agora, aos poucos, liberando som original com legendas), a Fox está simplesmente antecipando em até 20 minutos seus filmes! Será para a gente não assistir ou para ficar o tempo todo ligado nela? Profundo desrespeito! Laila Guilherme lailaguilherme@uol.com.br Eis algo que interessa a muita gente do interior do Estado : a Vivax, TV a cabo de algumas cidades do interior de SP, foi adquirida pela Net . O boleto para pagamento já vem como Net há alguns meses, mas continua a programação antiga, da Vivax. Desde outubro tenho perguntado aos atendentes quando teremos a programação da Net à disposição, inclusive com o sistema pay-per-view ; e até agora nada. Bruno Mancini bruno.ara@vivax.com.br A novelinha-sem-fim da Globo, Malhação, tem estado cada vez mais apelativa. Numa tentativa de resgatar a audiência perdida na última temporada, os jovens atores protagonizam histórias entediantes. Agora para fazer parte da novelinha é necessário saber cantar e dançar como aqueles do High School Musical e ser vago o bastante como os atores do RBD. Qual será a próxima etapa da Malhação? Criar personagens que falarão em espanhol e terão nomes compostos? Larissa Correa correa_lari_ss@hotmail.com