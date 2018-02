Cartas A Xuxa precisa acordar. A televisão precisa se modernizar. Xuxa é passado queira ou não, a idade chega para todo mundo. Nem as crianças a vêem como uma fada. Será que não vai cair a ficha dessa senhora? Izabel Avallone izabelavallone@yahoo.com.br Estou profundamente revoltada com a Record. Foi anunciado diversas vezes pela apresentadora Eliana que no programa especial de final de ano, o tal do mestre do Ilusionismo, teria a mágica revelada... E não foi! Estão achando que telespectador é palhaço? É fácil mentir na TV, não é? É muita falta de respeito! Thais Lari thaislari@gmail.com Tudo bem que Adriane Galisteu não esteja satisfeita com seu programa no SBT, mas a cara de dor de barriga da loira no ar é duro de engolir. Silvio Santos deveria rever o que está fazendo com a moça. Quem acaba pagando o pato é o público. Gregorio Spollite gregpoliite@hotmail.com Alguém poderia dar um toque a Ivete Sangalo para que ela fale mais baixo na apresentação do Estação Globo. Tudo bem que a cantora é conhecida por ser expansiva, mas ela grita demais com o microfone na mão. Parece sempre estar comandando um trio elétrico, um horror. Helena Fernandes helenfernandes@hotmail.com