Carolina Ferraz será vilã em 'Beleza Pura' Com estréia prevista para 18 de fevereiro, Beleza Pura, a próxima novela das 7 da Globo, trará Carolina Ferraz no papel de uma vilã. Ela será Norma, uma engenheira que trabalha na empresa de Guilherme (Edson Celulari). Apaixonada por ele, mas tendo sido preterida por Sônia (Christiane Torloni) no amor de Guilherme, Norma sabotará um projeto do engenheiro, o helicóptero Carcará. Sônia morrerá no interior da aeronave.