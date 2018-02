'Caras & Bocas' busca público jovem

. Três Irmãs nem chegou na metade e a próxima novela das 7 da Globo está pronta para começar a gravar. Caras & Bocas, trama de Walcyr Carrasco, com direção de Jorge Fernando, será ambientada em São Paulo e contará a história de amor entre Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador). Criada pelo milionário Jacques (Ary Fontoura), Dafne vai estudar artes plásticas e conhece Gabriel, um estudante bolsista. Eles iniciam um romance, mas rompem após um plano de Jacques. A mocinha, porém, descobre que está grávida, mas não conta a Gabriel. Anos depois, Dafne, dona de galeria de arte, reencontra Gabriel, que abandonou as artes para cuidar de um bar. De acordo com o autor, haverá um núcleo jovem que será bem forte na trama, encabeçado por Bianca (Isabelle Drummond, ex-Emília do Sítio do Picapau Amarelo), a filha do casal protagonista. "E o tom da novela será bem-humorado", adianta Carrasco. O folhetim, que estreia em abril, também tratará de amor via web, judeus ortodoxos e defesa de animais.