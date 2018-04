Capitu: para ser vista sem intervenções

A maior inconveniência de Capitu, microssérie concebida por Luiz Fernando Carvalho para Dom Casmurro, era ter de assisti-la entrecortada por intervalos comerciais ou pela campainha do telefone a tocar. Com dois discos de DVD à disposição, amém, a produção televisiva ganha a atenção merecida de espectador em sala de cinema.

Capitu, já foi dito por esta signatária à época de seu lançamento na TV Globo, não é propriamente uma versão da obra de Machado de Assis. É leitura fiel do texto original, aí emoldurado como espetáculo de ópera, a começar pelo uso das dependências do Automóvel Club do Rio como cenário. Carvalho desenha tudo ali, da infância na Rua Matacavalos, ao presente reproduzido pelo obcecado protagonista.

Da maquiagem borrada à narrativa que quase cochicha aos ouvidos da plateia, Michel Melamed oscila da melancolia ao deboche e retém a tensão em torno das sombras do passado, malditas sombras. Ainda que o conjunto da obra fosse malsucedido, o que não é o caso, a performance solo de Melamed já valeria o programa. Capitu, a personagem título, afinal, é vivida pela novata Letícia Persiles e, adulta, por Maria Fernanda Cândido.

Sem receio de confundir, o diretor insere itens cuidadosamente desarrumados - vide cabelos despenteados, pés descalços - numa linguagem rigorosa que se habituou chamar "de época".

Os acordes de Elephant Gun (banda Beirut) embalam algum resquício de felicidade na memória de Bento.Entre as linhas machadianas, cabem flashes de rock aqui e ali e, por que não, um Carlos Gomes em seu Guarani, bem oportuno à cena.