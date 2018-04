Canal Viva exibe edições antológicas da 'Escolinha do Professor Raimundo'

Imagine reunir na mesma sala, Dona Armênia (Aracy Balabanian) e Maria do Carmo (Regina Duarte), de Rainha da Sucata (1990), Odorico Paraguaçu (Paulo Gracindo), de O Bem-Amado (1973), e Perpétua (Joana Fomm), de Tieta (1989), todos sob as ordens do Professor Raimundo de Chico Anysio? Esta situação aconteceu e é uma das cinco edições especiais da Escolinha do Professor Raimundo original que compõe uma maratona proposta pelo Viva para o dia 16, a partir das 20h. Até No acervo que o canal pago oferece na ocasião – a fim de aquecer também a exibição pela Globo dos novos episódios do humorístico, com Bruno Mazzeo –, até Tom Jobim aparece em cena.

'O Grande Gonzalez’, série do Porta dos Fundos para a FOX, estará disponível para todos, no YouTube, em meados de janeiro. Os dez episódios serão oferecidos de uma só tacada, ao estilo Netflix.

A transmissão da Liga dos Campeões, do Esporte Interativo, pelos canais TNT e Space, garantiu a liderança de ambos, entre homens de 19 a 49 anos, na TV paga. A TNT mostrou a goleada do Real Madrid sobre o Malmo, por 8 x 0, com 4 gols de Cristiano Ronaldo.

O Space exibiu Wolfsburg x Manchester United, na partida que eliminou o clube inglês da competição.

Filmada em 4K, tecnologia de altíssima definição, a minissérie Ligações Perigosas, da Globo, ganhará uma exibição especial para imprensa e convidados em cinema, a fim de se fazer notar nos cuidados com fotografia e imagem.

Com Selton Mello e Patrícia Pillar, Ligações Perigosas estreia em 4 de janeiro, na Globo, em 10 capítulos, com exibição de segunda a sexta e uma vantagem sobre Amores Roubados e Felizes Para Sempre?: será colada à novela das 9 e não terá de esperar pelo

‘Índios em Movimento’ é a série em oito episódios que estreia domingo, no SescTV, às 23h, sob direção de Marco Altberg. O pacote inclui debates ambientados na Oca Hunikuin, no Parque Laje, no Rio, seguidos de documentários sobre o tema.

O Paramount confirma a transmissão ao vivo do Independent Spirit Awards 2016, diretamente da Califórnia, em 27/2.

A Globo garantiu Olimpíada até 2032: os direitos de transmissão acertados com o Comitê Olímpico Internacional (COI) valem para todas as plataformas do grupo – TV aberta, TV paga, internet e mobile. Mas não garantem exclusividade na TV aberta.

Pelotão, sentido! Eliana obedece as instruções do comandante do 2º batalhão da Polícia do Exército em Osasco, onde se submeteu a treinamento de moto, prova de tiro, alimentação de ração em situação extrema e simulação de controle de choque. No ar, domingo, pelo SBT.

6 milhões de impressões no Twitter obteve o ‘Masterchef Brasil Jr’ na última semana. O programa da Band foi o título mais comentado de TV no período. A final será na próxima terça.

“Hoje, meu irmão foi indicado ao Globo de Ouro por Narcos. Orgulho é pouco para descrever o que sinto #talentoetrabalho” Lázaro Ramos SOBRE WAGNER MOURA, no Twitter