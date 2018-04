Canal exibirá animação brasileira Produzida pela TV Pingüim em parceria com a Vivavision, uma produtora do Canadá, Peixonauta é a primeira animação brasileira encomendada pelo Discovery Kids. Ela entrará na programação do canal em 2008 e foi criada pelos sócios Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, da TV Pingüim. Trata-se de uma série de 52 episódios de 11 minutos cada para crianças de 4 a 7 anos. A animação conta a história de Peixonauta, um peixe agente secreto que trabalha para a Organização Secreta para Total Recuperação Ambiental (OSTRA) e, graças a um escafandro cheio d?água, ele vive entre o "mundo molhado" e o "mundo seco", buscando soluções para proteger o meio ambiente. A série explora o tema da sustentabilidade ambiental de maneira acessível às crianças. "A visão do Peixonauta é a visão da criança pequena. Ele não entende muita coisa porque não é desse mundo, e, por isso, tem os mesmos questionamentos da criança", explica Célia Catunda. Peixonauta está sendo criada para exportação e será transmitida em toda América Latina, mas alguns elementos tipicamente brasileiros também terão vez. "A gente procura colocar muito o jeito brasileiro, a cultura, a música. Por exemplo, quem vai fazer a trilha é o grupo Barbatuques, de percussão corporal", conta Catunda.