Canal de TV de Oprah Winfrey conquista crítica

Mas muitos fãs de Oprah expressaram desânimo por não poderem receber o canal novo sem pagar mais por seus pacotes de televisão a cabo, dinheiro que muitos não têm condições de gastar no momento.

A rede de televisão OWN, uma sociedade entre a influente apresentadora e a Discovery Communications que tem como público-alvo mulheres de meia-idade, fez sua estreia no sábado depois de três anos de planejamento.

De acordo com números preliminares da Nielsen, a OWN teve uma audiência de uma média de um milhão de norte-americanos no horário nobre do sábado, e ficou em terceiro lugar entre os canais a cabo com comerciais para mulheres entre 25 e 54 anos.

O programa de entrevistas diurno "The Oprah Winfrey Show", no canal aberto ABC, atrai cerca de seis milhões de espectadores todos os dias. Winfrey, de 56 anos, vai terminar o programa na segundo semestre de 2011 para se concentrar na OWN TV.

A programação inicial da OWN incluiu uma visita aos bastidores do "The Oprah Winfrey Show", dicas do Dr. Phil MGraw e Suze Orman, e entrevistas longas com celebridades como o produtor musical Jay-Z e a jornalista Diane Sawyer.

A crítica de TV do New York Times, Alessandra Stanley, disse que o canal é uma "zona sem cinismo" e sem "uma pitada de malícia."

Caryn James, do Indiewire, disse que em meio "ao monte de abobrinhas de estilo de vida" havia "uma surpreendente camada de substância."

A missão da OWN é a autodescoberta e a celebração do "melhor de si mesmo." Críticos de mídia da Mediaite.com e Salon.com também aprovaram esse conceito e o novo canal.

O canal está disponível em 80 milhões de domicílios, ou 67 por cento do total nos EUA. Muitos fãs de Oprah lamentam que só poderão acessar o canal pagando mais caro.

"Nem te conto como estou decepcionado (Oprah disse 'assista, assista, assista minha nova rede') e desapontado. Oprah, perdi o programa em que nos disse que a sua nova rede ia nos custar $$$$," escreveu "joeyskc" num fórum da OWN na segunda-feira.