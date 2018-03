Canal de Oprah demite 30 nos EUA

O canal de TV norte-americano OWN, criado há 15 meses pela apresentadora Oprah Winfrey, demitiu 30 funcionários para tentar fazer frente aos baixos índices de audiência. O programa da comediante Rosie O'Donnell, no ar há cinco meses, saiu da grade com a reestruturação.

A emissora, uma sociedade de Oprah com a empresa Discovery Communications, entrou no ar em 2 de janeiro do ano passado, e, desde então, a maioria dos seus programas não alcança audiências expressivas.

"A economia de uma nova rede de TV a cabo simplesmente não funciona com a estrutura de custos que estava em vigor", disse a apresentadora em nota. "Como executiva-chefe, tenho a responsabilidade de mapear a rota para o sucesso da rede em longo prazo."

Os funcionários demitidos trabalhavam em Nova York e Los Angeles, onde ficam os estúdios do canal.

(Reportagem de Ronald Grover)