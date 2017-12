Canal Combate lança série que testa atletas do UFC Canal à la carte que navega na contramão do recesso nas assinaturas de TV, o Combate põe no ar a partir desta quinta, 18, às 21h30, a série Laboratório da Luta, produção inédita da Mixer, em parceria com o canal e o UFC. Em oito episódios, a série testa os limites físicos de grandes nomes nacionais e internacionais do UFC, como Frank Mir, Demian Maia, Bethe “Pitbull” Correia, Rogério Minotauro, Charles do Bronx, Erick Silva, Thomas Almeida e Ronaldo Jacaré. Todos serão avaliados no enorme cenário montado com equipamentos biomecânicos de alta tecnologia. A cada episódio, um convidado de outra modalidade esportiva terá suas habilidades comparadas às do lutador. A apresentação é de Kyra Gracie.