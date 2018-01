Canal Brasil atinge marca de 150 filmes coproduzidos para o cinema

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 11 Junho 2016 | 03h00

Começou em 2008, com Lóki, documentário sobre a vida do mutante Arnaldo Baptista, a longa lista de produções abraçadas pelo Canal Brasil para o cinema. Agora, o canal chega à marca de 150 títulos para a tela grande feitos sob sua chancela. A proposta ganhou mais fôlego de 2008 para cá, incluindo aí o êxito de Cinema Novo, de Eryk Rocha, uma coprodução do Canal Brasil, vencedor na categoria Olho de Ouro do Festival de Cannes, há um mês. De alguma forma, a criação de novas formas de fomento na legislação também impulsionaram o movimento.

Ao longo do calendário de 2015, a emissora assinou seus créditos em 43 filmes. Em 2016, até aqui, já são 26. Entre as coproduções mais recentes estão Eu Sou Carlos Imperial, de Renato Terra e Ricardo Calil; A Luneta do Tempo, de Alceu Valença; Big Jato de Cláudio Assis; Boi Neon de Gabriel Mascaro e Muitos Homens Num Só, de Mini Kerti.

O saldo endossa a relevância das alianças que a TV tem feito com o cinema, exercendo aí um papel não só de apoio financeiro, mas, principalmente, de curadoria e visibilidade. A presença de um canal de TV conspira a favor da distribuição do filme, que por sua vez também acaba incentivando a audiência de sua exibição na TV.

Na mais recente edição do É Tudo Verdade, festival de documentários, o Canal Brasil tinha oito filmes concorrendo em diferentes categorias, entre eles O Futebol, de Sergio Oksman, grande vencedor do evento. É um histórico que explica o aumento desse saldo na próxima edição do Festival do Rio, quando o Canal Brasil estará presente com 13 coproduções.