Canal Bem Simples dá lugar ao Fox Life

Não se assuste ao zapear pela TV e ver o mesmo apresentador em duas emissoras diferentes. Os cozinheiros Nigella Lawson e Gordon Ramsay, que já dão as caras no GNT, também poderão ser vistos em programas inéditos no Fox Life, canal com programação de lifestyle que passa a operar a partir de hoje no lugar do Bem Simples.

“A marca já existia, mas era pouco trabalhada, porque cada país tinha sua programação local e canais com nomes diferentes”, explica Paulo Franco, vice-presidente de programação da Fox Brasil. “Em função disso, a Fox International contratou o produtor-executivo Christian Barcellos para unificar o investimento da rede nesse gênero. Aqui no Brasil, fundimos o Bem Simples com o Fox Life, misturando aquisições internacionais com atrações que já produzíamos.”

O novo canal mantém a essência de seu antecessor, com programação direcionada ao público feminino e focada na conquista de novos telespectadores. As atrações que deram certo no Bem Simples ganharam novas temporadas e tiveram seus episódios ampliados de 30 minutos para uma hora. Este é o caso do Programa da Palmirinha, Homens Gourmet e Ser Mulher, comandado por Ticiane Pinheiro e sua mãe, Helô. “Era um sonho trabalhar com minha mãe. E essa química natural justifica a continuação”, diz a apresentadora, nomeada embaixadora do Fox Life no Brasil.

Entre as novidades, reality shows de sucesso na TV americana serão exibidos por aqui, como o The Taste, uma espécie de The Voice da gastronomia que tem Nigella Lawson como mentora. Cozinheiros amadores e profissionais apresentam seus pratos aos jurados, que degustam as receitas às cegas, sem saber quem as preparou e o que utilizou em cada composição. Cada avaliador monta seu time de competidores baseado no resultado destes testes.

Além deste, o canal comprou os direitos da 6.ª temporada de Kitchen Nightmares, apresentado por Gordon Ramsay – o GNT exibe os anos anteriores –, Dr. Oz, The Real Housewives of New Jersey, Undercover Boss e The Face, competição entre modelos comandada pela topmodel Naomi Campbell.

Outra aposta do canal é o remake de A Escrava Isaura, novela exibida na Record em 2004. “Foram gravados quatro finais diferentes e nós exibiremos um inédito”, garante Franco, que pretende implantar a dramaturgia no canal. “Não faremos novelas por conta do custo. Mas queremos produzir séries originais ainda neste ano.”