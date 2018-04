Canal Arte 1 resgata acervo musical da Band em nova série

Caravaggio.A imagem de Selton Mello na minissérie Ligações Perigosas (estreia 4/1, na Globo) endossa a ideia do diretor de fotografia Jean Benoît Crépon de iluminar os atores, em detrimento dos cenários, “como nas pinturas de Caravaggio”, diz ele, criado em Versailles, em meio aos palácios do pedaço.

Déborah Evelyn devorou pelo menos dois livros sobre a síndrome de Estocolmo, mal que possivelmente atinge sua personagem, Kiki, na novela A Regra do Jogo. Após passar anos em cativeiro, refém de Zé Maria (Tony Ramos), ela se submete a um casamento com o bandido.

E um par que logo começará a ganhar fôlego na novela das 9 da Globo é formado por Juliano Cazarré e Susana Pires. O funkeiro vai surpreender as ex-namoradas dançarinas e a mãe, Adisabeba (Susana Vieira).

Ainda na ‘Regra do Jogo’, Alexandre Nero cumpriu expediente intensivo nos últimos dias, para acompanhar o nascimento do primeiro filho, Noá, que veio ao mundo na terça, 15, e ganhar menos de uma semana de licença-paternidade.

Quase quatro meses após o início oficial da medição de audiência por sua base, o instituto Gfk não tem previsão para liberar seus clientes a divulgarem os dados de aferição.

Stefan Raum,head global de Medição de Audiência da GfK, continuará à frente do projeto no Brasil enquanto um novo diretor-geral não for nomeado.

E Amílcare Dalevo, sócio majoritário da RedeTV!, tem feito esforços pessoais para persuadir outros executivos e agências de publicidade a aderir aos serviços da Gfk.

A TV Assembleia assina acordo com a Fundação Roberto Marinho para exibir conteúdo da fundação, em boa parte do Canal Futura, a partir de janeiro. São programas de cidadania educativa.

O ‘Hell’s Kitchen’, visto pelo SBT, não tem coprodução do Discovery, como equivocadamente informou esta coluna. A parceria entre os dois canais vale apenas para o Bake Off Brasil.

O desfile da Victoria’s Secret realizado em Nova York, em 10 de novembro, será exibido pelo SBT no dia 23, à meia-noite, com apresentação de Isabella Fiorentino

.100 capítulos atinge a novela do SBT, ‘Cúmplices de Um Resgate’, na sexta, com quase 300 milhões de visualizações no canal oficial no YouTube e mais de 1,5 milhão de fãs no Faceboo.

É uma satisfação parar o carro no posto para abastecer e ouvir o frentista dizer: ‘Vitória na guerra!’” Tony Ramos À COLUNA, SOBRE SEU PAPEL EM ‘A REGRA DO JOGO’,