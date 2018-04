Caminhos, a estréia da vez na Record

Na briga com a Globo, a Record estréia na próxima terça-feira sua nova novela das 22 horas, Caminhos do Coração, com boa dose de realismo fantástico, trama policial e comédia romântica. Estrela da casa, Bianca Rinaldi é Maria, mais uma vez protagonista. O autor é Tiago Santiago, o mesmo que deu à emissora seus maiores sucessos: A Escrava Isaura (2004, 13 pontos de ibope) e Prova de Amor (2005, 17 pontos). A direção é do igualmente bem-sucedido Alexandre Avancini, de Prova e Vidas Opostas, cujo capítulo final será exibido amanhã. São 60 personagens e vários núcleos - o principal é o Circo Don Pepe, onde Maria convive com os pais de criação, Ana Luz (Fafá de Belém, estreante) e Pepe (Perfeito Fortuna). Bianca conta que treinou muito para não fazer feio como acrobata. "A preparação durou três meses." Sua personagem é acusada de matar o milionário Doutor Sócrates Mayer (Walmor Chagas). Quem tenta provar sua inocência é o policial do bem Marcelo (Leonardo Vieira), pai viúvo que fará par com a mocinha. É claro que o Dr. Sócrates tem uma família interesseira que irá disputar sua herança.