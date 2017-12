Camila Pitanga se manifesta pela primeira vez desde morte de Montagner

A atriz Camila Pitanga usou das redes sociais neste domingo para se manifestar publicamente pela primeira vez desde a morte do também ator Domingos Montagner, na tarde da quinta-feira (15).

Pelo Instagram, a atriz agradeceu ao apoio que tem recebido nos últimos dias: "Tenho recebido um mar de amor e isso tem sido extremamente importante para me fortalecer. Gratidão eterna a todos vocês que estão nessa corrente de amor". Em pouco menos de uma hora, mais de cinco mil pessoas deixaram mensagens na postagem, a maioria delas de apoio.

Camila Pitanga e Domingos Montagner faziam o par amoroso da novela 'Velho Chico', da TV Globo. Os dois nadavam no Rio São Francisco, durante uma pausa nas gravações, em Canindé, cidade na divisa entre Sergipe e Bahia. Durante o banho, ator foi levado pela forte correnteza e morreu afogado, enquanto Camila conseguiu se salvar. O corpo do ator, encontrado apenas horas depois, foi enterrado na manhã deste sábado no cemitério Quarta Parada, na zona leste da capital paulista.

Também pelas redes sociais, o dramaturgo Walcyr Carrasco também se manifestou, pedindo respeito à figura de Camila. "Só pessoas psicologicamente deformadas são capazes de fazer piada num momento desses", dizia em trecho da carta.