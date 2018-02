Caixas legais

. O seriado Law & Order e o seu primo-irmão, o Law & Order: Special Victims Unit, estão de volta desde a semana passada no Universal - as temporadas tratam de temas atuais, da violência das ruas e dos dramas pessoais dos personagens. Promete. Daqui a dez dias, em fevereiro, pipoca no vídeo um novo pacote de séries. Já os longas... acredite, vão continuar os mesmos. Alguns deles repetidos cinco vezes em três dias. Embora efeitos colaterais da TV paga, as caixas com as temporadas completas das séries acabam sendo um nova maneira de ver os filmetes. Há ouro nas estantes para quem comprar os oito anos de The Sopranos. Fica muito melhor. O esmagador drama O.Z. (21 DVDs) é outra preciosidade. E, claro, há os cult, como a comédia Two and a Half Man, e o apocalíptico Jericho, sobre a sociedade americana que sobrevive a um ataque nuclear - sem Obama. Vale garimpar David Letterman sobreviveu ao SP Fashion Week.