'Caixa cênica' da nova novela das 9 consumiu 3 anos de testes

Veja o vídeo de apresentação da "Caixa cênica": : https://m.youtube.com/watch?v=cRC1iX_gudc

Quase zumbi. Felipe Camargo vai surgindo aos poucos em Além do Tempo, com personagem dado como morto no início da novela das 6. Para a próxima semana, dia 27, está previsto o grande reencontro com Emília (Ana Beatriz Nogueira), a quem foi forçado a abandonar.

A REGRA DO JOGO, o lançamento, em capítulos:

Alcione apareceu de surpresa para todo o elenco de A Regra do Jogo, ontem, terça, abrindo a entrevista coletiva que anunciou a nova novela das 9 da Globo. Encheu o estúdio com uma interpretação a capela de Juízo Final, música de abertura da história de João Emanuel Carneiro.

Foi Amora Mautner , diretora de núcleo de A Regra do Jogo, quem promoveu a ida da cantora aos estúdios do Projac. “Vem, Nero”, disse Marrom enquanto cantava, chamando Alexandre Nero, protagonista da trama, ao palco.

A diretora de ‘A Regra do Jogo’ foi a grande mestre de cerimônia do evento que apresentou a novela. Tímido, o autor, João Emanuel Carneiro, disse poucas palavras em público, deixando a entusiasmada diretora brindar os nomes do elenco e a toda a equipe, um a um.

E uma outra presença, além de jornalistas e staff da novela das 9, se fez notar no estúdio onde a substituta de Babilônia foi apresentada: era Arnon Collor de Mello, filho do ex-presidente, a quem Amora chamou de “meu príncipe”, brincando que vai se casar com ele.

Cássia Kis, sobre o texto de João Emanuel Carneiro: “Estamos, provavelmente, diante do melhor de todos.” *

A Série Divergente: Insurgente , febre entre o público teen, chega hoje à tela do Telecine On Demand, para locação.

*

A cobertura dos protestos do último domingo, 16, levaram a GloboNews à liderança da TV paga. Entre os assinantes, o canal ocupou uma honrosa 4ª posição no ranking geral, ficando atrás apenas de Globo, Record e SBT.

5,4 milhões de pessoas passaram pela GloboNews no domingo, considerando o dia todo. O canal permaneceu com transmissões ao vivo por mais de 8 horas ininterruptas, das 9h48 às 17h54.

*

Amir Labaki, diretor do Festival É Tudo Verdade, recebe hoje o cineasta Sylvio Back no 2º episódio da série Cineastas do Real: às 23h30, pelo Canal Brasil.

*