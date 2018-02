Cadê a Amanpour?!

Não há sinal nos canais pagos a respeito da apresentação no Brasil, com legendas, da estupenda série da notável jornalista Christine Amanpour, da Cable News Network, sobre os guerreiros das religiões singulares. Durante uma semana, a contar do dia 21 do mês passado, Amanpour apresentou, na CNN International, sete reportagens sobre judeus, muçulmanos, cristãos, radicais protestantes das linhas Quaker e Amish, budistas e hindus. Todas as matérias carregam a marca da autora: texto impecável, ousadia, revelações e a contestação das verdades fáceis. Amanpour esteve no show de David Letterman apresentando os programas. Criou expectativa na audiência qualificada... e foi só. Essa bobeada é coisa freqüente nos especiais jornalísticos. A mesma repórter assina a série em dois capítulos Na trilha de Bin Laden (2ª parte; hoje, às 21h, GNT) que só não passou despercebido aos ratos do cabo caro. Já as insuportáveis reprises merecem desalentadora atenção. Hoje, por exemplo, o FOX aposta no Quem vai ficar com Mary e a Universal, vai de A Senha: Swordfish. Alguém não viu? A propósito, a Rede Telecine, informa que por lá o índice de repeteco não passa de 1.9. Duvido do critério.