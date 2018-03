Cabo Anselmo será o entrevistado do 'Roda Viva'

O programa Roda Viva da TV Cultura promete render polêmica nesta segunda-feira, 17. Segundo informações da colunista do Estado Cristina Padiglione, o entrevistado será Cabo Anselmo.

Ex-militar, líder do protesto que resultou no Golpe de 64, Cabo Anselmo atuou em uma organização de luta armada, foi preso e teria delatado muitos amigos, inclusive uma namorada grávida dele.

Um dos assuntos do programa deve ser a discussão a respeito da abertura dos arquivos da ditadura militar. A próxima edição do Roda Viva marca a estreia do jornalista Mario Sergio Conti no comando do programa, no posto que já foi de Marília Gabriela, e volta a ser transmitida ao vivo.