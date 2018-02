Cabeça pequena

. Olha só esse caso. Não tem nada a ver com os canais da TV paga, mas é revelador do mundo à parte em que vive o negócio do show na telinha. Liga uma mulher, voz jovem, convidando para a festa do lançamento de uma nova novela. Dispara uma metralhadora de palavras para, sem intervalo, informar que haverá comilança, bebida e que todo o elenco estará presente, sim, mas, com uma só ressalva: "...os atores não responderão perguntas sobre a sua vida pessoal". Aproveito a deixa para sair fora do mico e recusar o convite. A moça reage como seu tivesse me recusado a beber no Graal, o cálice sagrado. "Como assim, você não vai?!", pergunta. Explico com paciência que não tenho interesse nesse tipo de evento e nem na fofocagem de cama e mesa. Digo que minha relação é com a TV a cabo, e na mera condição de freguês, de consumidor. Não ganho nem um obrigado pela atenção dispensada. Até fevereiro não há esperança: a programação será mesmo de reprises. Entretanto, hoje há um drama de valor, "Terra e Liberdade" (Cult, 22h) de Ken Loach, ambientado na Guerra Civil espanhola. Começou o Fashion Week. David Letterman sob risco no GNT.