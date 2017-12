Buena Vista lançará Kyle XY e Reaper A Buena Vista confirmou a distribuição de Reaper, com o ex-Grounded for Life Bret Harrison, e Kyle XY, com Matt Dallas. As duas séries devem entrar no Universal Channel ou no Sci-Fi Channel. Outra série do grupo que deve chegar ao País é a divertida Eli Stone, com Jonny Lee Miller, do filme Trainspotting.