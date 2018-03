Buddy Valastro já negocia 2ª temporada de 'Batalha dos Confeiteiros' no Brasil

Em São Paulo até o dia 31, quando terminam as gravações do Batalha dos Confeiteiros, produção da Endemol Brasil para a Record e Discovery Home&Health, Buddy Valastro já negocia a 2.ª temporada do seu reality de confeiteiros no Brasil. “Este é meu primeiro programa feito fora dos Estados Unidos”, contou o chef à coluna, em uma sala da TV Record, na Barra Funda. É lá onde o Sr. Cake Boss fará a final do programa, ao vivo, no fim do ano – todo o resto vem sendo gravado em uma universidade de São Paulo. O vencedor se associará a Buddy em sua primeira confeitaria no Brasil. “Estamos perto de acertar o local”, conta, adiantando que o páreo está entre três shoppings de São Paulo.

Dos EUA, Buddy participou da escolha dos 14 candidatos que disputarão o prêmio. Tem gravado mais de 12 horas diárias, com auxílio de um ponto eletrônico que lhe traduz todos os diálogos em cena. Dentro do possível, tem ido a outros restaurantes, onde sempre é reconhecido e bajulado com muita oferta de comida. O programa estreia em setembro, nas noites de quarta – Gugu Liberato entrará em recesso até 2016. O Discovery H&H exibirá os episódios na terça seguinte.

A virada. Drica Moraes inicia a transformação física de sua personagem em Verdades Secretas. Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 24, na novela das 11 da Globo, ela surge com novo visual, mas ainda não vai agradar a Alex (Rodrigo Lombardi).