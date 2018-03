Buddy Valastro é preso em Nova York

Conhecido pelo excesso de açúcar em suas receitas o confeiteiro Buddy Valastro, estrela do reality Cake Boss (exibido aqui pelo Discovery Home & Health) exagerou no álcool e foi preso na madrugada desta quinta, 13, em Manhattan. Segundo a agência de notícias AP, a polícia de Nova York informou que agentes observaram que ele estava dirigindo de maneira estranha, por volta da 1 hora da manhã. Ao sair de seu carro, o apresentador mal conseguia ficar de pé e estava com os olhos vermelhos.

O policiais relataram ainda ter sentido um forte cheiro de álcool no interior do veículo. Em seguida, Buddy, de 37 anos, fez um teste do bafômetro e, reprovado, foi detido. Além de comandar programas de TV, como Bakery Boss, que ajuda donos de confeitarias falidas a melhorar os negócios, o norte-americano tem sua loja em Hoboken, área menos abastada de Nova York.

Em julho, Buddy Valastro esteve em São Paulo para promover seus programas e parou o trânsito da Marginal Pinheiros em pleno fim de semana ao participar de um evento em um shopping. Pai de quatro filhos, ele sempre reforça que uma das razões do sucesso de seus programas é a relação com a família, que também aparece nos realities.