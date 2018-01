Bruno Mazzeo se transforma no 'amado mestre', Chico Anysio

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 28 Outubro 2015 | 03h00

Eis aí a 1ª imagem de Bruno Mazzeo como o Professor Raimundo que foi do pai, Chico Anysio, no revival da Escolinha.

"O desafio é enorme, principalmente porque envolve muitas questões afetivas", ele diz. "Estarei nessa função, com muito orgulho, porque sou filho do homem, mas sem a menor expectativa de imitá-lo, muito menos de tentar fazer 'uma nova versão'. Para mim, para o meu coração, é uma homenagem, um tributo. Meu pensamento é apenas homenagear não só meu pai, mas o humor brasileiro. Tenho certeza de que vai mexer muito comigo. Ainda bem que estarei cercado de amigos."

A nova edição da Escolinha soma sete episódios especiais, com estreia marcada para o dia 23 de novembro, no Viva, que apresentará, a princípio, cinco episódios, reservando dois inéditos para a exibição de todo o pacote pela Globo, a partir de dezembro, nas tardes de domingo.

Na versão, Marcelo Adnet vive o Rolando Lero, que foi de Rogério Cardoso, Fernanda Souza vira a adolescente Tati, que foi de Heloísa Perissé, Marcius Melhem vira Seu Boneco, papel de Lug de Paula, outro filho de Chico, e Mateus Solano revive o Zé Bonitinho, clássico personagem de Jorge Loredo. A classe conta ainda com Dani Calabresa, como Catifunda; Angelo Antonio, como Joselino Barbacena, e Evandro Mesquita como Sambadi Love. Em tributo a Zezé Macedo, Betty Goffman, que homenageou a atriz no teatro, será Bela. E Lúcio Mauro Filho refaz o pai, Lúcio Mauro. A direção é de Cininha de Paula.

Galinha Pintadinha produz nova série

Se há um segmento que segue rumos opostos na TV aberta e na internet/TV paga é o infantil. Quanto mais o assunto se esvazia de um lado, mais faturamento produz do outro. Hit no YouTube, com mais de 2 bilhões de visualizações, a Galinha Pintadinha ganha uma nova série animada, já em produção, para estrear no 2º semestre de 2016. Segundo anunciaram seus criadores na Summit Anual, nesta terça, a ideia é criar uma série para multitelas, um novo conceito gráfico que possa ser exibido em todas as telas. A história será dividida em núcleos: a família, as naftalinas, os sapos, as borboletas e as divas (três galinhas), com promessa de um conteúdo mais educativo em músicas e atividades.