Bruno Mazzeo começa a gravar 'E aí, Comeu?' para o Multishow

* Também em cena na novela das 9 da Globo, A Regra do Jogo, Mazzeo ainda grava, antes que o ano acabe, 7 episódios de um revival da saudosa Escolinha do professor Raimundo, para o Viva e a TV Globo. No programa, revive o jaleco honrado por seu pai, Chico Anysio.

Versão engomada. Jesuíta Barbosa encara figurino de época e aulas de violoncelo e piano para viver Felipe, um ingênuo professor de música, em Ligações Perigosas. Adaptado em minissérie de 10 capítulos, o clássico enredo de Pierre Choderlos de Laclos abre o calendário de 2016 na Globo. Felipe se apaixona pela aluna Cecília (Alice Wegmann), mas ela está prometida ao rico comerciante Heitor Damasceno, vivido por Leopoldo Pacheco.

"A gente não sabia muito bem como colocar uma TV no ar, mas éramos ousados, criativos e cheios de energia. Fizemos história. 25 anos depois, a gente continua fazendo história."

Apresentação de ex-funcionários da MTV Brasil NO BLOG EME TE VÊ, EM CELEBRAÇÃO AOS 25 ANOS DO CANAL

Ao comemorar 25 anos da velha MTV Brasil, convém lembrar que o precioso acervo da emissora em UHF, canal que foi do grupo Abril, continua sem destino, no tradicional edifício da Rua Alfonso Bovero, no Sumaré. A Viacom não entrou em acordo com a Abril sobre o arquivo.

A boa notícia é que todo o material, com milhares de fitas Betacam que incluem mais de 20 mil clipes e encontros históricos, vem sendo digitalizado por Valtinho Pascotto, fiel escudeiro do acervo da MTV UHF.

Zeca Camargo e Astrid Fontenelle organizaram festa nesta terça, para reunir ex-VJs, produtores, redatores e diretores de todos os tempos.

Até que o resultado das primeiras auditorias ateste a eficiência dos métodos da medição de audiência da alemã Gfk no Brasil, clientes do instituto deverão manter sigilo absoluto sobre os dados já aferidos pelo novo concorrente do Ibope Kantar Media.

O Gfk promoveu celebração por sua chegada ao País nesta segunda-feira. Segundo diretores do SBT presentes no evento, nem Silvio Santos viu os índices da Gfk, ainda – só profissionais da técnica, para fins de treinamento.

Questionados pela coluna sobre possíveis discrepâncias entre índices do Ibope e da Gfk, alguns executivos disseram notar diferença no share (porcentual de audiência no universo de TVs ligadas).

Nem só de Europa vive o expediente dos repórteres da ESPN. Helvídio Mattos e Raphael Correa embarcam hoje para Palmas, no Tocantins, para a cobertura dos Jogos Mundiais Indígenas.

O GNT não descarta arrumar uma substituta para Fernanda Rodrigues, grávida de seu segundo filho, para a nova temporada do Fazendo a Festa. “A gente até pensou em colocar a Luíza, filha dela, no lugar dela”, brinca a diretora do canal, Daniela Mignani. "Ela é uma graça e já sabe até se posicionar diante das câmeras."

15 pontos de média tem a nova temporada de ‘Malhação’ (Seu Lugar no Mundo) em seus dois primeiros meses, em São Paulo. Representa 1 ponto a mais que o saldo das últimas 3 temporadas no mesmo período.