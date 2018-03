Bruno Gagliasso está confirmado no elenco O autor Alcides Nogueira esteve na Globo para acertar mais detalhes da próxima novela das 6, Ciranda de Pedra. A trama, inspirada no livro homônimo de Lygia Fagundes Telles, será ambientada em São Paulo, principalmente na Vila Mariana, mas haverá cenas gravadas no Viaduto do Chá, no Museu do Ipiranga, entre outros cartões-postais da cidade. Bruno Gagliasso, Paola Oliveira, Max Fercondini e Marcelo Anthony estão no elenco.