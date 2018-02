Brothers & Sisters chega ao Brasil

Sally Field ganhou o Emmy Awards 2007 de melhor atriz em série dramática por Brothers & Sisters e superou a expectativa de Edie Falco de Família Soprano. Aproveitando a boa fase ? a série também concorreu nas categorias melhor atriz coadjuvante de drama e melhor elenco de drama ? o Universal Channel estréia no Brasil a primeira temporada de Brothers & Sisters no dia 3 de outubro, às 23h. Além de Sally, que vive Nora Walker, a série ainda conta com a participação de Calista Flockhart (Ally McBeall) e Rob Lowe (The West Wing). No primeiro episódio, os cinco filhos de William (Tom Skerritt) e Nora Walker (Sally Field), e suas respectivas famílias reúnem-se para celebrar um aniversário. O encontro acaba marcado pela morte de William. Com a perda do patriarca, a vida dos Walkers sofrerá grandes mudanças após a leitura do testamento. Conheça os principais personagens: Nora Walker: mãe dos cinco irmãos Walker Kitty Walker: apresentadora famosa de rádio. Thomas Walker: filho dedicado à empresa. Justin Walker: caçula da família que combate os traumas da guerra e o vício. Kevin Walker: advogado gay. Cuida da herança. Sarah Whedon: vice-presidente da empresa. Saul Holden: segundo no comando da empresa. Holly Harper: uma mulher misteriosa que pode acabar com a família Walker.