BRNTM: 20 garotas já foram escolhidas A Sony escolheu as 20 garotas que participarão do 1º episódio do reality Brazil?s Next Top Model. Dessas, 13 seguirão na competição. Até o fechamento desta edição, o canal não confirmou a bancada da atração, mas, segundo a revista RG Vogue, os escolhidos são Fernanda Motta (foto), no papel de Tyra Banks, assessorada pela jornalista Erika Palomino, o estilista Alexandre Herchcovitch e o promotor Paulo Borges.