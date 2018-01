Britney Spears negocia volta a sitcom 'How I Met Your Mother' Oops! ... Ela pode fazer tudo outra vez. Britney Spears está em negociações para retomar sua participação como convidada -- que foi elogiada pela crítica e deu alta audiência -- na sitcom da CBS "How I Met Your Mother". A informação foi veiculada pelo site da revista TV Guide. O site TV Guide.com citou várias fontes dizendo que os produtores da sitcom querem que Britney retorne para pelo menos mais um episódio no papel da assistente de consultório de dermatologista Abby, que se apaixona pelo protagonista do seriado, Ted, representado por Josh Radnor. De acordo com o site, uma fonte disse: "Depende apenas da disponibilidade dela." A CBS e o estúdio que produz o seriado, a 20th Century Fox Television, não quiseram fazer comentários. A participação de Britney em "Mother" no mês passado atraiu 10,6 milhões de espectadores para o programa, cuja audiência média nesta temporada vinha sendo de 7,8 milhões. O desempenho dela também atraiu críticas em sua maioria favoráveis, proporcionando um pouco de rara publicidade positiva para a cantora, envolta num turbilhão de problemas conjugais, de saúde e legais nos últimos anos. E, em comunicado divulgado semanas atrás, enquanto filmava suas cenas na sitcom, Britney disse que estava se divertindo a valer. Foi seu primeiro papel de atriz no horário nobre desde março de 2006, quando ela fez uma pequena ponta em "Will & Grace," representando a apresentadora cristã conservadora de um talk show. Britney Spears tem 26 anos e chegou à fama como estrela mirim no canal Disney, tendo tido várias canções de sucesso antes dos 20 anos, incluindo "Oops ... I Did It Again." Em 2002 a revista Forbes a considerou a maior celebridade do mundo, depois de ela ganhar 39,2 milhões de dólares em apenas um ano. Mas no final de 2006 Britney se separou de seu segundo marido, Kevin Federline. A partir daí ela já entrou e saiu de clínicas de reabilitação, perdeu a guarda de seus dois filhos para Federline e foi hospitalizada duas vezes em janeiro para ser submetida a avaliação psiquiátrica. Sua muito anunciada participação no MTV Video Music Awards em setembro do ano passado foi tachada de fracasso. Seu novo álbum, "Blackout", estreou na segunda posição da lista Billboard 200 em novembro passado, mas rapidamente perdeu espaço nas paradas.