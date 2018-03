Britney Spears deixa programa 'X Factor' após uma temporada

"Posso confirmar (a notícia)", disse a fonte, que não tinha autorização para falar sobre o assunto, quando questionada sobre as notícias da saída de Spears.

Veículos de comunicação sobre celebridades deram razões diferentes para a decisão.

A revista People disse, segundo uma fonte anônima, que a artista de 31 anos queria se concentrar em sua música, enquanto fontes da TV Guide afirmaram que Spears entendeu que estava prestes a ser cortada.

Sua saída deixa o colega jurado e produtor-executivo Simon Cowell em busca de um grande nome e personalidade para turbinar a audiência da versão norte-americana do "The X Factor" na briga com o "The Voice", da rival NBC.

Spears foi chamada para o "The X Factor" com um suposto salário de 15 milhões de dólares, após a sua carreira de 14 anos como cantora que a transformou numa das maiores artistas pop nos anos 2000. Há notícias de que ela começou a produzir seu oitavo álbum.

A terceira temporada do "The X Factor" deve começar em setembro.

(Reportagem de Mike Collett-White)