Britânico James Corden vai apresentar o 'Late Late Show' da CBS

Corden, de 36 anos, venceu em 2012 um prêmio Tony de melhor ator por sua performance na peça "One Man, Two Guvnors", e aparece atuando com Kiera Knightley e Mark Ruffalo no filme "Mesmo Se Nada Der Certo".

"James Corden é uma rara força no entretenimento que combina um charme irresistível e originalidade com um amplo alcance de instintos criativos e talentos performáticos", afirmou Nina Tassler, diretora da CBS Entertainment em comunicado.

“Ele é o máximo em polivalência: um escritor, criador e performer que é amado e respeitado em todos os meios por onde passa, incluindo teatro, comédia, música, filme e televisão", acrescentou.

Corden disse que estava empolgado e honrado por assumir o lugar de Ferguson.

Ferguson, que foi o apresentador do programa da CBS pela última década, anunciou seus planos de se aposentar em abril. Ele termina sua carreira como apresentador em dezembro.

O anúncio de Corden é o último de uma série de mudanças em programas do tipo "talk show" em grandes canais norte-americanos de televisão. O apresentador Jimmy Fallon pegou a vaga de apresentador do "Tonight Show" da NBC do comando de Jay Leno em fevereiro.

O veterano do "Saturday Night Live" Seth Meyers substituirá Fallon no "Late Night", que foi renomeado "Late Night com Seth Meyers".

O apresentador Stephen Colbert, do Comedy Central, deve substituir o comediante David Letterman no "Late Show", da CBS, em 2015. Letterman está no comando do programa desde 1993.

