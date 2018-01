‘Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças’ deve virar série de TV

O filme cult Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças está em vias de se tornar mais um longa-metragem adaptado para a telinha. O produtor do longa de 2004 Steve Golin está envolvido no projeto de transformar a história em uma série para TV. Os roteiristas originais do filme, Michel Gondry, Pierre Bismuth e Charlie Kaufman, contudo, não estão participando desse novo projeto. As informações são do site The Hollywood Reporter.

Vencedor do Oscar por melhor roteiro original, Brilho Eterno seguia a vida de um antigo casal, interpretados por Jim Carey e Kate Winslet, que decidiu apagar as memórias sobre o outro após um término dolorido. O elenco trazia ainda Kirsten Dunst, Elijah Wood e Mark Ruffalo.

O projeto é tocado pela produtora Anonymous Content, a mesma criadora de séries de sucesso como Mr. Robot e True Detective – produtor executivo dessa última, Richard Brown também embarcou no novo seriado. O roteiro será escrito por Zev Brown, que assinou a série Chuck.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O THR aponta, contudo, que a série de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças ainda está em estágios bastante iniciais e não há previsão de chegada às TVs.