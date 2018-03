Briga de gato e rato Tudo bem que Tom é um gato meio burro. Mas, coitado. Sempre leva a pior nas perseguições eletrizantes - e com ótima trilha sonora - ao rato Jerry. Este sim é inteligente, apesar de sádico, e vibra de felicidade ao ver Tom se dar mal. Com freqüência, o rato oportunista tem a ajuda do buldog Spike para acabar com a raça de Tom, que em raras vezes já terminou a história amigo de Jerry. Primeiro desenho criado pelos famosos cartunistas Hanna e Barbera, com o nome de Puss Gets the Boot , a série ficou bem famosa e coleciona algumas estatuetas do Oscar.