Brennan, Booth e aquele beijo... Juro que tentei esperar um pouco mais para contar o que vai acontecer com Brennan e Booth na 4ª temporada de Bones, na Fox, mas, como fã da série, não agüentei. Conversei na quarta-feira passada com Emily Deschanel (Brennan), David Boreanaz (Booth) e com Hart Hanson, criador da série, e parecia uma maníaca perguntando aos três se Brennan e Booth vão ter outro momento romântico e mais caliente que o beijo sem sal que trocaram no episódio de Natal da 3ª temporada. Bom, a resposta é sim, os dois serão vistos juntos e na cama! Mas, alto lá, não consegui arrancar de ninguém em quais circunstâncias isso vai acontecer. Hanson, porém, me deu outra dica: Brennan vai pedir que Booth seja o pai do filho que ela quer ter! Como assim? Bom, isso eu também não sei... Juro que tentei arrancar isso de Hanson e dos atores, mas não consegui, me desculpem! Então, quem acha que a tensão sexual entre Brennan e Booth vai diminuir? Aposto que vai aumentar ainda mais! Outro detalhe me deixou apreensiva no fim da 3ª temporada de Bones foi a saída de Zack. Como ele é o aprendiz do canibal Gormogon e foi parar em uma clínica psiquiátrica, quem fará as experiências à Mythbusters com Hodgins? Bom, não posso escrever aqui 100% da resposta de Hanson, pois é um baita spoiler, mas vou contar 50%, ok? Bom, Hodgins recrutará os estagiários do Jeffersonian para os experimentos no laboratório e alguém mais... Isso conto depois, junto com as entrevistas completas. A única notícia ruim é que o 4º ano de Bones, que começa com um episódio duplo em Londres, só vai estrear em 4 de fevereiro. Haja ansiedade!