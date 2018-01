'Breaking Bad' ganha versão em Blu-Ray

Para quem não aguentava de saudade de Breaking Bad, que terminou no ano passado, chega nesta quarta, 9, às lojas o Blu-ray (Fox-Sony; R$ 399,90) em edição especial com duas horas de material extra sobre a série. Os 17 discos contêm as cinco temporadas completas e ainda o documentário Sem meias medidas: criando a temporada final de Breaking Bad.

A produção, aqui no Brasil exibida pelo canal AXN, se tornou um hit nas duas últimas temporadas. A história gira em torno de Walter White (Bryan Cranston), um professor de química com uma vida medíocre e um câncer de pulmão diagnosticado. Por causa de seus conhecimentos, ele se torna um importante traficante de metanfetamina e vê a situação de sua vida mudar após os negócios no crime prosperarem, enquanto ele tenta fugir do cunhado, Hank (Dean Norris), um agente de combate aos entorpecentes.

Entre os destaques do Blu-ray estão cenas sem cortes, erros de gravação e vídeos com curiosidades sobre os bastidores. Ainda este ano, os fãs de Breaking Bad poderão reviver um pouco da emoção quando estrear Better Caul Saul, série derivada que fala sobre Saul Goodman (Bob Odenkirk), advogado da trama original. Prevista para ir ao ar em novembro, nos Estados Unidos, a produção já tem a segunda temporada garantida mesmo sem ter sido exibida.