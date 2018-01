'Breaking Bad' e 'Brooklyn Nine-Nine' levam principais prêmios de TV do Globo de Ouro O Globo de Ouro homenageou o antigo e o novo em sua principal premiação de TV, no domingo, com a série há muito tempo no ar "Breaking Bad" vencendo a categoria melhor drama, enquanto o estreante policial "Brooklyn Nine-Nine" recebeu o prêmio na categoria melhor comédia.