Brazil?s Next Top Model Serão três meses, divididos em 12 episódios, com uma hora de duração. Com câmeras ligadas 24 horas por dia, as aspirantes a modelos vão enfrentar testes, provas e desafios para avaliar quem está realmente preparada para encarar um mercado tão competitivo em Brazil?s Next Top Model - que estréia nesta quarta-feira, dia 3, às 21h no Sony. A ganhadora assina um contrato de quatro anos com a Ford Models e estrelará a capa de janeiro da revista Elle.