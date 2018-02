Brasileira que atua na TV americana deve participar de projeto na Globo

A atriz brasileira Morena Baccarin, que atuou nas séries Homeland e V: Visitantes, deve participar do novo projeto de Glória Perez na Rede Globo. A revelação foi feita pela autora em sua conta no Twitter. “Morena Baccarin leu, gostou e disse sim à Dupla Identidade. Agora só depende dos acertos com a casa (TV Globo), escreveu.

Baccarin é carioca e mora nos Estados Unidos desde a infância, direcionando sua carreira para séries de TV. Ela ainda participou de The O.C: Um Estranho no Paraíso e How I Met Your Mother.

Dupla Identidade deve contar a história de um serial killer. A série será dirigida por Amora Mautner, que comandou o sucesso Avenida Brasil e está no ar com Joia Rara. A estreia deve acontecer no segundo semestre