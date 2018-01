Brasil perde a liderança do mercado de TV paga na América Latina

Samba no pé. Ana Paula Padrão, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin baixam na Cidade Maravilhosa para o episódio desta terça do Masterchef Brasil, na Band. O desafio proposto aos candidatos é alimentar 100 pessoas, incluindo uma turma da Velha Guarda da Portela

Alice Braga fala, na próxima semana, em nome do canal Space, sobre A Rainha do Sul, série americana protagonizada por ela, com base no livro do espanhol Arturo Pérez-Reverte. No enredo, a atriz vive uma latina que vira chefe de cartel de drogas.

O Discovery vai priorizar as plataformas de vídeo por demanda da NET (Now) e da Vivo (Vivo Play) para exibir episódios inéditos da série Resgate no Gelo, que se passa em Fairbanks, no Alasca.

A ação será em julho. É a primeira vez no Brasil que o canal lança uma produção em plataformas digitais antes de exibi-la na TV.

E a TBS, que já havia apostado num lançamento multiplataforma com Caravana no Ar, repete a dose com a comédia original Família Sem Rumo dos canadenses Jason Jones e Samantha Bee. O 1.º episódio chega ao canal do TBS no YouTube no domingo, às 12h, e só estreia na TV na quarta, 8, às 23h45.

Na série, um pai perde o emprego e, antes de revelar a má notícia à família, decide levá-los a uma viagem de férias inesquecível.

A ESPN pode sustentar o discurso de democrática. Após receber Danilo Gentili e abrigar a contrariedade de José Trajano no ar, o canal recebe um astro do canal concorrente Esporte Interativo.

Zico gravou a Resenha ESPN na terça e foi tratado com honras pelo apresentador, Rodrigo Rodrigues, e os comentaristas Sorín, Alex, Amoroso e Djalminha. Domingo, às 22h.

A estreia de ‘Minions’, no fim de abril, e Vai Que Cola – O Filme, no início de maio, levaram o Telecine Premium a liderar a audiência da TV paga em seus horários de exibição. O longa dos seres amarelinhos também é, até aqui, o filme mais visto do ano no Telecine Play.

Já a comédia baseada na série do Multishow é a produção nacional de maior audiência do ano e o 19.º filme mais visto da TV paga.

27 pontos foi a média do 2º capítulo de ‘Haja Coração’ em São Paulo, mantendo o patamar da estreia. A concorrente ‘Escrava Mãe’, da Record, caiu 1 ponto, alcançando 13 de média na região

“Block é tão gostoso! É como bater o telefone na cara”

Astrid Fontenelle NO ‘TEIA’, EVENTO PROMOVIDO PELO GNT EM SÃO PAULO, SOBRE COMO SE DEFENDER DE AGRESSÕES EM REDES SOCIAIS, BLOQUEANDO SEGUIDORES