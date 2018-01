Brasil é o país mais 'infiel' do mundo no Netflix

CIDADE DO MÉXICO - O Brasil é o país mais "infiel" do mundo na hora de ver episódios de séries no Netflix, ao lado do México, de acordo com números revelados pelo serviço de streaming nesta segunda-feira, 13.

Cerca de 58% dos brasileiros (e mexicanos) se adiantaram em relação ao parceiro na hora de ver os programas, enquanto que no resto do mundo a média é de 46%.

A "infidelidade Netflix" foi descoberta em um estudo realizado nos Estados Unidos em 2013. Quatro anos depois, as "traições" triplicaram e se converteram numa conduta comum ao redor do mundo, segundo o Netflix, que baseou seus resultados em uma enquete realizada pelo SurveyMonkey com mais de 30 mil respostas em quatro continentes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os holandeses são os mais "leais": apenas 27% se adiantam em relação ao parceiro. Em países como Japão e Hong Kong, o fato é considerado um pouco mais grave.

A série com mais possibilidade de que uma parte do casal se adiante é The Walking Dead (34%) e American Horror Story (18%).