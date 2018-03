Brasil, berço da nova civilização

Enquanto isso, aqui no Hemisfério Sul da Terra as noites são longas, os dias curtos, mas a alma de nossa humanidade é mais esperançosa e cheia de fé na vida do que nossos semelhantes do Hemisfério Norte, cuja civilização já é velha o suficiente para produzir seres descrentes, que pensam ter visto tudo. Perder a capacidade de surpreender-se com a vida é um dos sinais inequívocos de decadência de uma civilização, é o seguro aviso de que essa parte do planeta perde a dominância e entra em período de retração. Assim aconteceu há muito tempo conosco, do Hemisfério Sul e, com certeza, acontecerá novamente no futuro, mas por enquanto, testemunhamos a ascensão de uma nova civilização cujo berço... Pasmem! É o Brasil!

Áries 21/3 a 20/4

Um momento de paz e concórdia. Isso precisa ser celebrado com toda pompa, pois não é todo dia que se pode obter uma condição dessas. A paz conquistada não é algo solitário, estabelece contato e se compartilha com o mundo.

Touro 21/4 a 20/5

Será difícil negar sua participação em determinados acontecimentos e nem sequer seria sábio tentar essa artimanha. O melhor a fazer é assumir tudo que for de sua autoria e começar a transformação a partir daí.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Nada será como antes, tenha isso sempre em mente, principalmente nos momentos em que pintar uma saudade estranha. As novidades assustam, principalmente pela velocidade em que acontecem. Todas são necessárias.

Câncer 21/6 a 21/7

Permaneça com a alma aberta e receptiva, porque o fluxo de novidades é infinitamente maior ao das situações que você conhece. Por isso, sem uma mínima abertura de sua parte, o melhor da atualidade passaria em brancas nuvens.

Leão 22/7 a 22/8

Quando você puder enxergar as pessoas próximas, tanto as amigas quanto as adversárias, como expressões da mesma Vida, então terá dado um passo seguro na direção da verdadeira liberdade. Até lá, tudo será incerto e inseguro.

Virgem 23/8 a 22/9

As bênçãos do céu se encontram sempre disponíveis, mas precisam ser conquistadas. O céu nada pode fazer por alguém cujo coração está tomado de ódio e ressentimento. Só a alegria conecta sua alma ao céu.

Libra 23/9 a 22/10

A firmeza não pressupõe arrogância, muito pelo contrário. Se você quiser vencer numa argumentação, ouça com suma atenção tudo que lhe for dito e, a seguir, fale pouco, mas fale bem, com conhecimento de causa.

Escorpião 23/10 a 21/11

Tratar as pessoas com frieza e distanciamento não tornará você superior a elas. Pelo contrário, isso iniciará um conflito silencioso que atrelará sua alma ao destino delas. Mas, você não queria distância delas?

Sagitário 22/11 a 21/12

Todo relacionamento que se preze terá de funcionar na base do equilíbrio. Equilíbrio de forças, equilíbrio de tarefas, equilíbrio de razões. Como poderia haver equilíbrio onde o jogo se resume a competir, sempre competir?

Capricórnio 22/12 a 20/1

Neste momento em que há boas perspectivas e bons sentimentos no coração, a alma busca alguém com quem compartilhar o que acontece. Isso é bom, mas se não houver ninguém, melhor não complicar-se.

Aquário 21/1 a 19/2

A coragem não é algo que se deva manifestar de forma exibicionista. Pelo contrário, a verdadeira coragem é a que você desempenhar quando não houver ninguém para testemunhá-la, agindo em nome da mais elevada ética.

Peixes 20/2 a 20/3

A maioria das pessoas critica duramente as pessoas e o desempenho delas em qualquer tarefa ou relacionamento. Porém, as que criticam não mostram na prática ser melhores do que as outras. Assim são as coisas por aqui.