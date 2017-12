Brasil bate recorde de indicações para o Emmy Internacional

O ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore, terá mais um troféu para sua estante, que já abriga um Oscar, um Emmy e um Nobel, quando o ator Robert De Niro lhe entregar uma honraria especial na noite desta segunda-feira, 19, na 34ª cerimônia dos Prêmios Emmy Internacionais. Produções britânicas lideram as indicações, incluindo duas - melhor drama e melhor ator - para o seriado The Street, da BBC1, que acompanha as vidas de moradores de uma rua de Manchester. O Brasil, com sete indicações - recorde para o País - está em segundo. Das indicações brasileiras, cinco são da TV Globo, incluindo o especial sobre Elis Regina, na categoria programação artística. Atrás do Brasil estão Japão (quatro indicações), África do Sul (três), Alemanha, Dinamarca, China e Holanda (duas cada). A Colômbia recebe sua primeira indicação, pelo documentário "Nas Mãos de Deus". Entre os atores e atrizes indicados ao prêmio que devem comparecer à cerimônia de gala no Hotel Hilton de Nova York estão os brasileiros Lázaro Ramos (por "Cobras & Lagartos") e Lila Cabral (por "Páginas da Vida").